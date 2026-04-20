ULFT/ARNHEM — Nieuw talententraject moet Achterhoekse muzikanten verder helpen

DRU Poppodium en Luxor Live starten samen een nieuw talententraject voor muzikanten uit de Achterhoek. Met The Launch Achterhoek krijgt jaarlijks één act een jaar lang intensieve begeleiding om door te groeien richting de landelijke muziekindustrie.

De geselecteerde artiest krijgt onder meer ondersteuning bij studio-opnames, foto- en videoshoots, branding en strategie. Het doel is om muzikanten uit de regio beter voor te bereiden op een volgende stap buiten de Achterhoek.

Volgens de initiatiefnemers lukt het veel regionale acts al om zich lokaal te laten zien, bijvoorbeeld op evenementen als Booster Festival in Enschede. De stap naar landelijke bekendheid blijkt echter vaak lastiger.

Het traject is een uitbreiding van het bestaande programma The Launch van Luxor Live in Arnhem, dat al meerdere succesvolle edities kende. Met de Achterhoekse variant wordt die ervaring nu ingezet voor talent uit de regio.

The Launch Achterhoek maakt deel uit van Muziekhub Oost, een samenwerkingsverband dat talentontwikkeling in Oost-Nederland stimuleert.

Aanmelden kan vanaf 15 april via muziekplatform Sonar: https://www.checksonar.nl

