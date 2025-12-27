Beltrum – een dorp dat nooit haast had
Wie Beltrum bezoekt, komt er zelden toevallig. Het dorp ligt niet langs een drukke doorgaande weg en nodigt niet uit met stadse allure. Het ligt er al eeuwen, verspreid in het landschap, tussen weilanden en erven. Wie er even blijft, merkt dat het tempo vanzelf zakt.
In het zondagsverhaal van deze week staat Beltrum centraal als een dorp dat nooit haast heeft gehad. Een plek waar het landschap bepalend was voor hoe er werd gewoond en geleefd, en waar groei nooit vanzelfsprekend was. Van de vroege bewoning op de overgang van zand en natte grond tot het ontstaan van een hechte gemeenschap: Beltrum ontwikkelde zich langzaam, maar standvastig.
Ook de rol van kerk, school en verenigingen komt voorbij, net als de oorlogsjaren, die ook hier hun sporen nalieten. Geen grote verhalen, maar kleine, menselijke geschiedenissen die samen het dorp vormen. Beltrum blijkt geen dorp van bezienswaardigheden, maar van leefbaarheid en betrokkenheid.
Dit zondagsverhaal is geen opsomming van feiten, maar een rustige vertelling over een dorp dat zichzelf bleef door niet mee te hoeven in de vaart der dingen. Over Beltrum, waar stilte geen leegte is en waar tijd nog ruimte lijkt te hebben.
