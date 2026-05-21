LANDELIJK — NL-Alert testbericht op 1 juni: controleer of je melding ontvangt

Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12.00 uur weer het landelijke testbericht. Met deze halfjaarlijkse test controleert de overheid of het waarschuwingssysteem goed werkt bij noodsituaties.

In het bericht staat duidelijk vermeld dat het om een test gaat, waardoor ontvangers niets hoeven te doen. Wel klinkt er een alarmgeluid wanneer het bericht binnenkomt. Vooral via oordopjes of een koptelefoon kan dit geluid hard overkomen. De overheid adviseert daarom om deze vlak voor 12.00 uur even af te zetten.

Voor Achterhoekers en andere Gelderlanders die regelmatig in de zijn, kan de App extra handig zijn. Mobiele telefoons schakelen in grensgebieden soms over naar buitenlandse zendmasten, waardoor reguliere NL-Alerts niet altijd binnenkomen. Via de app kunnen meldingen alsnog worden ontvangen als mobiel internet beschikbaar is.

De app biedt daarnaast extra toegankelijkheidsfuncties voor mensen die slechthorend, doof, slechtziend of blind zijn. Ook blijven meldingen tot zeven dagen zichtbaar in de app.

Meer informatie is te vinden via NL-Alert, Nederland Veilig en Denk Vooruit.

