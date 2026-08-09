GROENLO — N18 tussen Varsseveld en Neede zondag en maandag afgesloten voor werkzaamheden

De N18 tussen Varsseveld en Neede is van zondag 23 augustus 05.00 uur tot maandag 24 augustus 06.00 uur afgesloten vanwege werkzaamheden, met omleidingen en ex…

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Het deel van de N18 tussen en is van zondag 23 augustus 05.00 uur tot maandag 24 augustus 06.00 uur afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid, wat kan leiden tot extra reistijd van tien tot dertig minuten, afhankelijk van de route en verkeersdrukte.

De afsluiting heeft gevolgen voor automobilisten die vanuit , en via de N18 richting en Enschede reizen, maar ook voor verkeer in de tegenovergestelde richting. Rijkswaterstaat adviseert om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te raadplegen.

Door de omleiding wordt op andere wegen in de regio, met name rond en , meer verkeer verwacht. Ook op doorgaande wegen in de kan de verkeersdrukte toenemen.

De N18 is een belangrijke verbindingsweg die van Varsseveld via en naar Enschede loopt, langs onder meer Eibergen, Haaksbergen en Usselo. Een afsluiting van een deel van deze route kan daardoor invloed hebben op het verkeer in een groot deel van de regio.

Wie op zondag 23 of in de vroege ochtend van maandag 24 augustus gebruik wil maken van de N18, wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd en de actuele situatie te volgen via de verkeersinformatie van Rijkswaterstaat.

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