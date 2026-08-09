RUURLO — Ruurlose Fietsvierdaagse met nieuwe routes door de Achterhoek

De Ruurlose Fietsvierdaagse vindt plaats van 18 tot 21 augustus met nieuwe routes door de Achterhoek, langs kastelen en landgoederen.

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Van dinsdag 18 tot en met vrijdag 21 augustus organiseert VVV opnieuw de Ruurlose Fietsvierdaagse. Deelnemers kunnen dagelijks kiezen uit routes van ongeveer 40 of 60 kilometer die door de omgeving van voeren.

De fietsvierdaagse onderscheidt zich door een kleinschalige opzet en nieuwe routes die zijn uitgezet over fietspaden en rustige wegen. De routes leiden langs kastelen, landgoederen, bossen, riviertjes en beekdalen in de . Door de aanhoudende droogte zijn mulle zandwegen waar mogelijk vermeden.

Fietsers hoeven niet alle vier dagen mee te doen; deelname is ook mogelijk voor één, twee of drie dagen. Dagelijks kan gestart worden tussen 9.00 en 12.00 uur bij het gastvrijheidspunt van VVV Ruurlo aan het Kerkplein 20.

De routes worden op papier verstrekt en zijn niet met pijlen aangegeven. Via QR-codes kunnen deelnemers de routes ook op hun telefoon of fietscomputer laden.

De kosten bedragen 12,50 euro per persoon voor deelname aan alle vier de dagen. Wie één of meerdere losse dagen meefietst, betaalt 4 euro per dag.

Meer informatie is te vinden op de website Fietsen in Ruurlo.

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