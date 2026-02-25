Nieuw Comité 4 mei Groenlo bouwt verder aan betekenisvolle herdenking

651 keer bekeken

GROENLO – Met het afscheid van vier leden die zich tientallen jaren met grote toewijding hebben ingezet voor de Dodenherdenking in Groenlo, treedt een vernieuwd comité naar voren. Het nieuwe Comité 4 mei Groenlo bestaat uit voorzitter Patrick Pos, secretaris Henri Klein Tuente, penningmeester Ben Bomers en de algemene leden Aleike Rouwhorst, André van Avesaat, Tonny Koppers en Stéphanie Brandt-ter Reegen.

Voorzitter Patrick Pos benadrukt het belang van continuïteit: “We bouwen voort op het sterke fundament dat is gelegd. Met respect voor het verleden willen we herdenken betekenisvol houden voor huidige en toekomstige generaties.”

Het comité is het hele jaar door actief. Zo zijn leden aanwezig bij onder meer de Veteranendag Oost Gelre en de jaarlijkse Lichtjesavond in Groenlo, waar kaarsen worden ontstoken bij de oorlogsgraven. Daarnaast onderhoudt het comité goede contacten met andere herdenkingsgroepen binnen Oost Gelre. Stéphanie Brandt-ter Reegen licht toe: “Herdenken doe je niet alleen op één moment. Door samen te werken en elkaar te versterken, houden we de verhalen levend en blijven we verbonden.”

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een centraal thema. Voor 2026 is dat ‘De geschiedenis leren begrijpen’. Dit thema nodigt uit om stil te staan bij de littekens die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten, niet alleen bij ooggetuigen, maar ook bij hun kinderen en kleinkinderen. Tijdens de Dodenherdenking in Groenlo krijgt dit thema onder meer vorm door het vertellen van persoonlijke verhalen door nabestaanden van oorlogsslachtoffers.

Een belangrijk speerpunt is het betrekken van de jongere generaties. Aleike Rouwhorst licht toe: “Juist door bijvoorbeeld de basisschooljeugd actief te betrekken, maken we geschiedenis tastbaar. Verhalen krijgen meer betekenis als kinderen begrijpen waarom we herdenken en wat vrijheid voor hen betekent.”

