Grol 3 na strafschoppen naar kwartfinale

GROENLO – Grol 3 heeft zaterdag 21 februari de kwartfinale van de beker bereikt. In Haaksbergen werd tegen Bon Boys 6 na strafschoppen met 3-4 gewonnen. Na 90 minuten stond het 1-1 op het scorebord. Op een grijze, regenachtige middag werd om 15.00 uur afgetrapt op het hoofdveld. Bon Boys, koploper in de competitie, liet direct zien waarom het bovenaan staat. De thuisploeg raakte in de eerste helft zowel de paal als de lat. Ook Grol kreeg mogelijkheden, maar doelpunten bleven aanvankelijk uit.

Vlak voor rust sloeg Grol toe. Uit een hoekschop van Thijs belandde de bal via miscommunicatie in de verdediging voor de voeten van Kevin, die van dichtbij de 0-1 binnenwerkte. Na rust bleef het duel in balans. Doelman Barry redde knap op een inzet van de Bon Boys-spits, maar in de 66ste minuut viel de gelijkmaker uit een hoekschop: 1-1. Ronald was dicht bij de winnend e treffer, maar zijn harde schot spatte uiteen op de onderkant van de lat.

In de slotfase voerde Bon Boys de druk op, maar de defensie van Grol hield stand. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Beide ploegen scoorden hun eerste pogingen, waarna Bon Boys de vierde en vijfde strafschop miste. Grol bleef koelbloedig en trok de serie met 3-4 naar zich toe.

Op 4 april speelt Grol 3 in eigen huis de kwartfinale tegen SVHA 3 uit Herveld.

