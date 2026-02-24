di 24 feb — Groenlo: 10°C • 8°–12° meer weer →

Tim Akkerman en Niels Geusebroek deze zomer naar Steengroeve Theater

20 februari 2026 142
Tim Akkerman en Niels Geusebroek tijdens een eerder optreden. - Foto: Rick de Visser
WINTERSWIJK – Het Steengroeve Theater in Winterswijk haalt deze zomer twee bekende zangers naar de regio. Voor de nieuwe muziektheaterproductie Bricks, Stones & Beatles zijn Tim Akkerman en Niels Geusebroek vastgelegd.

De voorstelling is op 4, 5, 7 en 8 augustus 2026 te zien in de Steengroeve van Winterswijk. Akkerman en Geusebroek vertolken daar nummers van The Beatles en The Rolling Stones.

De productie combineert livemuziek, orkest, koor en dans met een verhaallijn. Centraal staat het personage René Woesthoff, een rocker die zijn grote doorbraak nooit beleefde. Wanneer de jonge Maan in zijn leven verschijnt, wordt hij geconfronteerd met zijn verleden en gemiste kansen. Bekende nummers als While My Guitar Gently Weeps, Paint It Black en All You Need Is Love vormen de muzikale rode draad.

Het script is geschreven door Jan Tekstra, die eerder betrokken was bij producties in Winterswijk. De regie is in handen van Bruun Kuijt. De muzikale leiding ligt bij Gerben Kruisselbrink.

Het Steengroeve Theater geldt als een van de bijzondere openluchttheaters van Nederland, mede door de markante rotswanden van de steengroeve.

Kaarten kosten €59,50 op dinsdag en woensdag en €65,00 op vrijdag en zaterdag. VIP-tickets zijn verkrijgbaar vanaf €95,00. Meer informatie en kaartverkoop via
👉 https://www.theaterdestorm.nl

