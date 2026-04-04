DOETINCHEM — Nieuwe food & wine bar LEV. aan de IJssel geopend in Doetinchem

De Doetinchemse horeca is een bijzondere locatie rijker. Op woensdag 1 april heeft LEV. aan de IJssel de deuren geopend aan Iseldoks 1. De nieuwe food & wine bar ligt direct aan het water van de Oude IJssel, aan het begin van de flaneersteiger. Het concept is een vervolg op het succes van LEV. Foodbar aan de Waterstraat, waarbij mede-eigenaresse Marlon Natrop de krachten heeft gebundeld met de himgroep.

De menukaart van de nieuwe zaak combineert lokale streekproducten met internationale invloeden. Chef-kok Raymond Lepoutre en zijn team bereiden gerechten ter grootte van een tussengerecht die bedoeld zijn om te delen. De locatie is modern en licht opgezet, waarbij de focus volledig op het uitzicht over het water ligt. Gasten kunnen er terecht voor zowel een kop koffie als een uitgebreid diner of een borrel.

Naast het restaurantgedeelte opent binnenkort ook een speciaal afhaalpunt voor koffieliefhebbers onder de naam LEV. coffee to go. De locatie is bovendien beschikbaar voor zakelijke bijeenkomsten en feesten. LEV. aan de IJssel is wekelijks geopend van dinsdag tot en met zondag tussen 11.00 en 23.00 uur. Ook op tweede paasdag is de zaak toegankelijk voor publiek.

