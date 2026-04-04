AALTEN — Expositie ‘Leeg’ van Dinie Wikkerink te zien in Aalten

432 keer bekeken

In het FotoKabinet Schiller is van 3 april tot en met 29 juni de expositie ‘Leeg’ te zien van Dinie Wikkerink. De tentoonstelling vindt plaats in Oerkroeg Schiller en laat een bijzondere serie bewerkte stadsbeelden zien.

In de serie transformeert Wikkerink drukke stedelijke omgevingen tot stille, bijna lege composities. Met minimale digitale ingrepen verdwijnen mensen en beweging uit beeld, waardoor een verstilde sfeer ontstaat. De foto’s bewegen zich op de grens tussen fotografie en schilderkunst en ogen soms meer als kunstwerken op doek dan als registraties van de werkelijkheid.

Het FotoKabinet is een initiatief van Oerkroeg Schiller en het OFKC. Samen bieden zij een podium voor fotografen en kunstenaars, waarbij de informele setting van een kroeg wordt gecombineerd met een museale presentatie.

De expositie is te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden van Oerkroeg Schiller aan de Prinsenstraat in Aalten.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Advertentie

Wat vind je hiervan? 0% Love 0% Funny 0% Wow 0% Sad 0% Angry