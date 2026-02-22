Nieuwe verkeersplannen tot 2040: meer 30-zones en ruimte voor fietsers in Oost Gelre

105 keer bekeken

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre wil het verkeer de komende jaren veiliger en duurzamer maken. Het college van B&W heeft daarom de maatregelenlijst bij het Mobiliteitsplan 2025–2040 vastgesteld. In totaal gaat het om 42 verkeers- en mobiliteitsmaatregelen die stap voor stap uitgevoerd moeten worden in onder meer Groenlo en Lichtenvoorde.

Fietsers en voetgangers krijgen prioriteit

Verkeersveiligheid staat centraal in het plan. De gemeente wil dat kinderen vanaf acht jaar zelfstandig en veilig naar school kunnen fietsen. Ook moeten de centra van Groenlo en Lichtenvoorde vriendelijker worden voor fietsers en voetgangers.

Een belangrijke verandering is dat binnen de bebouwde kom 30 km/u het uitgangspunt wordt, tenzij dat echt niet anders kan. Daarmee wil de gemeente de leefbaarheid en verkeersveiligheid in woonwijken verbeteren.

Plan gebaseerd op honderden reacties

Het mobiliteitsplan is mede gebaseerd op meer dan 700 reacties van inwoners, ondernemers en organisaties. De meeste opmerkingen gingen over verkeersveiligheid, snelheid van verkeer en fietsroutes. Met deze input is een lijst met maatregelen opgesteld en voorzien van prioriteiten.

Uitvoering nog niet bekend

Wanneer de maatregelen daadwerkelijk worden uitgevoerd, is nog niet duidelijk. De gemeente wil dit combineren met geplande wegwerkzaamheden en beschikbare budgetten. Bij concrete plannen worden omwonenden en belanghebbenden opnieuw betrokken.

Binnenkort organiseert de gemeente een webinar waarin het mobiliteitsplan wordt toegelicht en inwoners vragen kunnen stellen. De datum wordt later bekendgemaakt.

