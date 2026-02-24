di 24 feb — Groenlo: 9°C • 8°–11° meer weer →

Jeroen Doest stopt na 19 jaar bij brandweer Groenlo

24 februari 2026 835
641375186_25677722815231376_1435762332323841575_n

Foto: PR
835 keer bekeken

GROENLO – Jeroen Doest heeft maandagavond een punt gezet achter zijn loopbaan bij de brandweer in Groenlo, onderdeel van Brandweer Oost Gelre. Na 19 jaar actief te zijn geweest als brandweerman stopt hij als vrijwilliger.

Doest was bijna twee decennia inzetbaar bij incidenten in Groenlo en de gemeente Oost Gelre. Daarmee was hij meer dan de helft van zijn leven verbonden aan het korps. De beslissing om te stoppen noemt hij moeilijk, maar weloverwogen.

Volgens Doest werd het steeds lastiger om het brandweerwerk te combineren met zijn andere werkzaamheden en zijn gezin. “Je wilt wel, maar weet dat het eigenlijk niet meer te doen is,” laat hij weten. Met een glimlach kijkt hij terug op een periode die volgens hem voorbijvloog, mede dankzij de hechte band met collega’s.

Brandweer Groenlo draait, net als veel posten in de regio, grotendeels op vrijwilligers. Zij staan dag en nacht paraat voor hulpverlening bij branden, ongevallen en andere noodsituaties.

Met het vertrek van Doest verliest het korps een ervaren kracht.

