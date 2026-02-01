Schrijftafel brengt schrijvers samen in Bibliotheek Neede

194 keer bekeken

NEEDE – Schrijven hoeft niet alleen te gebeuren. In de Bibliotheek Neede komt in 2026 maandelijks De Schrijftafel bijeen: een open schrijfcommunity voor iedereen die wil schrijven, ongeacht ervaring. Aanmelden is niet nodig; belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en meedoen.

De bijeenkomsten vinden plaats in de avond en bestaan uit twee delen. Het eerste uur wordt er in stilte geschreven, zodat deelnemers ongestoord aan hun eigen teksten kunnen werken. In het tweede deel is er ruimte voor gesprek, uitwisseling en het stellen van vragen aan Anna Boland, die de Schrijftafel begeleidt. Zij is schrijfster, vertaalster en creativiteitscoach.

De Schrijftafel is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan structuur, motivatie of inspiratie bij het schrijven. Door samen te werken in een rustige omgeving ontstaat er focus én verbinding met andere schrijvers uit de regio.

Data Schrijftafel 2026 (19.30 – 21.00 uur):

12 en 26 februari

12 en 26 maart

9 en 23 april

7 en 21 mei

4 juni

Meer informatie is te vinden op:

👉 https://www.oostachterhoek.nl/schrijftafel

