GROENLO — Nirvana Unplugged herleeft bij Taste in Groenlo

Liefhebbers van Nirvana kunnen op zondagmiddag 19 april terecht bij Muziek en Theaterpodium Taste. De uit Varsseveld afkomstige tributeband Captain Albatross brengt daar de legendarische MTV Unplugged-sessie opnieuw tot leven.

Tijdens het optreden speelt de band het iconische concert van Kurt Cobain en zijn band integraal na. Van ‘About a Girl’ tot ‘Where Did You Sleep Last Night’ wordt het oorspronkelijke optreden zo nauwkeurig mogelijk benaderd, inclusief cello, kaarsen en bloemen op het podium. Ook nummers die destijds niet in de uitzending terechtkwamen, maken deel uit van de show.

Captain Albatross stond al vaker op het podium bij Taste en wist daarbij telkens veel publiek te trekken. De band speelde eerder op diverse podia in binnen- en buitenland en krijgt volgens de organisatie steevast positieve reacties.

De zaal opent om 14.30 uur, het optreden begint om 15.30 uur. De kaartverkoop loopt via de website van Rockcafé Taste. Volgens de organisatie zijn er nog maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

