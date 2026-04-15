LANDELIJK — Nederlanders kiezen vaker voor repareren: nieuwe EU-regel sluit aan bij trend

Steeds meer Nederlanders kiezen ervoor om kapotte spullen te repareren in plaats van ze te vervangen. Die ontwikkeling wordt komende zomer versterkt door nieuwe Europese regels die repareren makkelijker en betaalbaarder moeten maken.

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 77 procent van de consumenten liever laat repareren dan iets nieuws koopt. In de praktijk gebeurt dat nog niet altijd, vaak omdat reparatie duur is of simpelweg niet mogelijk. Daar moet verandering in komen met de nieuwe ‘Right to Repair’-richtlijn, die in juli 2026 ook in Nederland ingaat. Fabrikanten worden dan verplicht om producten langer en tegen redelijke kosten te kunnen herstellen.

Die omslag is in sommige sectoren al zichtbaar. In de tuinbranche bijvoorbeeld kiezen consumenten er steeds vaker voor om alleen een onderdeel te vervangen. Denk aan een beschadigd tafelblad dat wordt vernieuwd, terwijl het onderstel blijft staan. Vooral na de winter, wanneer schade zichtbaar wordt, neemt de vraag naar losse onderdelen toe.

Ook het materiaalgebruik verandert. Waar eerder vaak glas werd gebruikt, kiezen consumenten nu vaker voor duurzamere en onderhoudsarme materialen zoals HPL of Trespa. Dat wijst erop dat niet alleen de prijs, maar ook levensduur en gemak een grotere rol spelen.

De nieuwe Europese regels sluiten daarmee aan op een trend die al gaande is: minder weggooien en bewuster omgaan met spullen.

