Project ‘Politiek actief met een beperking’ start in maart 2026

Mensen met een beperking die interesse hebben in politiek, maar drempels ervaren om actief te worden, kunnen in 2026 deelnemen aan het project Politiek actief met een beperking. Het traject wordt georganiseerd door Zorgbelang Inclusief, in opdracht van en in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het programma loopt van 27 maart tot en met november 2026 en bestaat grotendeels uit online bijeenkomsten. De start- en slotbijeenkomst vinden fysiek plaats. Deelnemers verkennen tijdens het traject welke rol in de politiek bij hen past. Dat kan variëren van meedenken binnen een partij of campagne voeren tot fractievolger worden of – op termijn – raadslid.

Het project richt zich op mensen die politiek actief willen worden, maar belemmeringen ervaren door hun beperking. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot en met 20 maart 2026.

Meer informatie over het programma en de aanmeldprocedure staat op de website van Zorgbelang Inclusief. Vragen kunnen ook worden gesteld aan projectleider Aan-Age Dijkstra via aanagedijkstra@participatiepartners.nl of 06 – 154 86 482.

