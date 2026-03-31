WINTERSWIJK — Film ‘Rental Family’ te zien in Winterswijk: ontroerend verhaal over gehuurde familie

In het Servicetheater Skopein draait op dinsdag 14 april de film Rental Family, met voorstellingen om 16.00, 18.30 en 21.00 uur. De film vertelt het verhaal van een Amerikaanse acteur die in Japan zijn brood verdient door zich te laten inhuren als ‘familielid’.

Hoofdpersoon Phillip Vanderploeg heeft weinig succes als acteur en komt terecht bij een bedrijf dat familieleden verhuurt aan mensen die een sociaal gemis ervaren. Wat begint als werk, verandert wanneer hij een rol krijgt als vader van een jong meisje. De grens tussen spel en werkelijkheid vervaagt en zorgt voor een ontroerend en soms confronterend verhaal.

De film speelt zich af tegen het decor van Tokio en laat zien hoe eenzaamheid en behoefte aan verbondenheid in de moderne samenleving een rol spelen. Met een warme, ingetogen toon en sterk acteerwerk – onder meer van Brendan Fraser – weet de film een breed publiek aan te spreken.

De voorstelling wordt georganiseerd door Stichting Filmhuis Winterswijk. Bezoekers hoeven geen donateur te zijn; de filmvertoningen zijn toegankelijk voor iedereen.

Reserveren kan via Skopein of telefonisch via 0543-521515. Gereserveerde kaarten dienen uiterlijk 15 minuten voor aanvang te worden afgehaald.

