LANDELIJK — Fietsendiefstallen in Gelderland stijgen met 34% in vier jaar

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In is de kans op fietsdiefstal de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2025 werden er maar liefst 8.410 fietsen gestolen, een stijging van 34% ten opzichte van 2021. De cijfers, afkomstig van een onderzoek door Independer op basis van politiedata, tonen aan dat de situatie per gemeente sterk verschilt.

Nijmegen is de gemeente waar de meeste fietsendiefstallen zijn geregistreerd. Hier steeg het aantal meldingen van 1.585 in 2021 naar 2.340 in 2025, een toename van 755 fietsen (+47,6%). Ook in andere steden zoals , en Harderwijk werden meer diefstallen gerapporteerd.

Er zijn echter ook gemeenten waar het aantal diefstallen is afgenomen. In West Betuwe en werden bijvoorbeeld respectievelijk 51,7% en 35,3% minder fietsendiefstallen geregistreerd dan in 2021.

Gemiddeld werden er in vorig jaar 39 fietsendiefstallen per 10.000 inwoners gemeld. Nijmegen springt eruit met 124 diefstallen per 10.000 inwoners, wat aangeeft dat extra voorzichtigheid geboden is bij het parkeren van fietsen.

Naast complete fietsen zijn ook losse onderdelen zoals fietsaccu’s en fietscomputers steeds vaker het doelwit van dieven. In Gelderland steeg het aantal meldingen van deze diefstallen van 1.465 in 2021 naar 2.825 in 2025, een stijging van maar liefst 92,8%. Bas Knopperts, expert fietsverzekeringen bij Independer, wijst erop dat de voorwaarden voor vergoeding bij diefstal variëren per verzekeraar. Het is belangrijk dat fietsen altijd op slot staan, zelfs als ze in een afgesloten schuur worden bewaard.

Voor meer informatie over het aantal fietsendiefstallen in jouw gemeente en andere details, kun je de onderzoekspagina van Independer bezoeken.

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