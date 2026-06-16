LANDELIJK — Online spel laat Nederlanders nadenken over noodsituaties

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De landelijke campagne krijgt een vervolg. Om Nederlanders beter voor te bereiden op noodsituaties lanceert het Rode Kruis het online spel Het Noodscenario. Daarmee kunnen deelnemers ervaren welke keuzes zij zouden maken tijdens bijvoorbeeld een langdurige stroomstoring of een aanhoudende hittegolf.

In het gratis spel stappen deelnemers in de rol van iemand die een meemaakt. Aan de hand van realistische scenario’s moeten keuzes worden gemaakt, waarbij elke beslissing gevolgen heeft voor het verloop van het verhaal. Volgens het Rode Kruis is er geen goed of fout antwoord; het doel is vooral om mensen bewust te maken van mogelijke risico’s en voorbereidingen.

Na afloop ontvangen spelers praktische adviezen over onder meer het samenstellen van een noodpakket en het maken van een noodplan. Het spel is te spelen op mobiele telefoon, tablet en computer.

De campagne benadrukt drie belangrijke stappen: het samenstellen van een noodpakket, het maken van afspraken met familie, vrienden en buren en het bespreken van noodsituaties met elkaar. Volgens de initiatiefnemers kan een goede voorbereiding helpen om de eerste 72 uur van een crisis zelfstandig door te komen.

De campagne wordt gecoördineerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en uitgevoerd in samenwerking met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het online spel is ontwikkeld door het Nederlandse Rode Kruis.

Meer informatie over voorbereiden op noodsituaties staat op Denk Vooruit. Het spel is te spelen via Het Noodscenario van het Rode Kruis.

Wist je dat… de overheid Nederlanders adviseert om voldoende voedsel, drinkwater en andere basisvoorzieningen in huis te hebben om minimaal 72 uur zelfstandig door te komen tijdens een ?

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