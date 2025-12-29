Oost Gelre zet stappen in woningbouw: plannen voor Groenlo en Lichtenvoorde

OOST GELRE – De gemeente Oost Gelre heeft in december opnieuw stappen gezet in de aanpak van de woningbouwopgave. Samen met woningcorporaties en huurdersorganisaties zijn nieuwe afspraken gemaakt over de bouw van huurwoningen. Daarnaast heeft de gemeenteraad besluiten genomen over twee grote woningbouwprojecten in Groenlo.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Wethouder Gerjan Teselink ondertekende een overeenkomst met woningcorporaties ProWonen en De Woonplaats, samen met de betrokken huurdersverenigingen. In deze zogenoemde prestatieafspraken staan betaalbaar wonen, seniorenhuisvesting, wonen voor speciale doelgroepen, leefbare wijken en duurzaamheid centraal.

Concrete plannen per kern

Met ProWonen is afgesproken dat in 2026 en 2027 in Lichtenvoorde in totaal 52 huurwoningen worden opgeleverd, grotendeels sociaal en geschikt voor senioren. Het gaat om 15 woningen op de locatie van de voormalige Pastoor van Arsschool, 25 woningen in plan ’t Flierbos en 12 woningen in Richterspoort. Daarnaast bouwt ProWonen 30 modulaire huurwoningen voor een- en tweepersoonshuishoudens. In Zieuwent worden aan de Harreveldseweg tien seniorenwoningen gerealiseerd als vervangende nieuwbouw.

De Woonplaats bouwt in Groenlo vóór 2030 negen sociale huurwoningen op de plek van de voormalige basisschool ’t Palet. Ook komen er circa 33 zorggeschikte woningen bij De Molenberg en 40 sociale huurwoningen in de nieuwe wijk Eefseler Esch.

Eefseler Esch en De Molenberg

Eefseler Esch, aan de Oude Papendijk in Groenlo, wordt een nieuwe woonwijk met 243 koop- en huurwoningen in diverse prijsklassen. Omdat de wijk verder van het centrum ligt, komen hier minder sociale seniorenwoningen. Over de kaveluitgifte wordt in het tweede kwartaal van 2026 meer bekend.

Voor De Molenberg is het omgevingsplan vastgesteld. Daardoor kan in de zomer van 2026 worden gestart met de sloop van het eerste gebouw, gevolgd door nieuwbouw. De eerste oplevering wordt eind 2028 verwacht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)