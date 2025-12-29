Pand aan Zomerweg in Achter-Drempt drie maanden gesloten na vondst hennepplantage

BRONCKHORST – De burgemeester van Gemeente Bronckhorst, Patrick van Domburg, heeft besloten een pand aan de Zomerweg 40 in Achter-Drempt voor de duur van drie maanden te sluiten. In het pand werd onlangs een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen met meer dan 100 hennepplanten, inclusief bijbehorende productiematerialen.

De sluiting is gebaseerd op de Opiumwet, die de burgemeester de bevoegdheid geeft een pand tijdelijk te sluiten wanneer er soft- of harddrugs worden aangetroffen. Volgens de gemeente vormt hennepteelt een ernstige aantasting van de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid. Om die reden treedt burgemeester Van Domburg streng op tegen dit soort criminaliteit.

Gevaren voor de omgeving

Illegale hennepkwekerijen brengen risico’s met zich mee voor de directe omgeving. Denk aan brandgevaar door illegale stroomafname, maar ook aan lekkages, schimmelvorming en stroomstoringen. De gemeente benadrukt dat de aanpak van hennepteelt niet zonder hulp van inwoners kan.

Signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij zijn onder meer aanhoudende vreemde geuren, continu geluid van afzuiginstallaties, warme muren of plafonds, dichtgemaakte ramen, condens op de ramen, kunstlicht in een woning of bouw- en sjouwactiviteiten op ongebruikelijke tijdstippen.

Meld verdachte situaties

Inwoners die een verdachte situatie herkennen of zich zorgen maken, wordt gevraagd dit te melden. Dat kan bij de politie via 0900 – 88 44 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 70 00. Ook over de hennepplantage aan de Zomerweg waren tips binnengekomen.

Meer informatie over veiligheid en meldingen is te vinden via:

