Oudjaarsavond in de Achterhoek: zo houd je het veilig en weet je wie je belt

ACHTERHOEK – Met de jaarwisseling voor de deur bereiden hulpdiensten in de Achterhoek zich voor op een drukke nacht. Vuurwerk, kleine branden en overlast zorgen ieder jaar voor extra meldingen. Door alert te zijn en het juiste telefoonnummer te bellen, blijft hulp beschikbaar voor situaties waarin dat echt nodig is.

Bij brand, explosies, ernstig letsel of ander direct gevaar moet altijd 112 worden gebeld. Ook bij twijfel over de ernst van een situatie is 112 het juiste nummer. De meldkamer schakelt dan direct de Brandweer, Politie of ambulancezorg in.

Is er geen sprake van spoed, maar wel van overlast of schade, dan kan contact worden opgenomen met de politie via 0900 – 88 44. Dit nummer is bedoeld voor vuurwerkoverlast, vernielingen of verdachte situaties zonder direct gevaar. Overlast door (verboden) vuurwerk kan ook online worden gemeld via:

👉 https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldingen/vuurwerk.html

Wie liever anoniem blijft, kan een melding doen via Meld Misdaad Anoniem:

👉 https://www.meldmisdaadanoniem.nl

Bij kleine branden buiten, zoals een brandende afvalbak zonder direct gevaar voor de omgeving, kan de brandweer worden bereikt via 0900 – 0904. Brand kan zich echter snel uitbreiden, zeker bij wind of droge omstandigheden. Bij twijfel blijft het advies: bel 112.

Schade aan een woning of tuin door vuurwerk kan het beste worden vastgelegd en gemeld bij de eigen verzekering. Schade aan openbare voorzieningen, zoals straatmeubilair of verlichting, kan worden doorgegeven via de eigen gemeente. Veel gemeenten in de Achterhoek verwijzen hiervoor naar hun digitale meldpunt, te vinden via: website van de eigen gemeente

Vuurwerk en dieren

Niet alleen mensen, maar ook huisdieren en vee kunnen ernstig schrikken van vuurwerk. Inwoners wordt geadviseerd dieren binnen te houden of een rustige plek te geven en extra alert te zijn in agrarische gebieden.

Vuurwerk afsteken mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Zwaar knalvuurwerk, zoals rotjes en knalmatten, is verboden. Welke soorten wel en niet zijn toegestaan staat overzichtelijk op de website van de Rijksoverheid:

👉 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk

Door rekening met elkaar te houden en meldingen op de juiste manier te doen, kan de Achterhoek samen toewerken naar een veilige en rustige jaarwisseling.

