OOG stelt vragen over leegstand kantoorpand aan Winterswijkseweg in Groenlo

OOST GELRE / GROENLO – Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering op dinsdag 17 oktober, heeft Denise van der Donk van de Onafhankelijken Oost Gelre (OOG) vragen gesteld over het leegstaande kantoorpand aan de Winterswijkseweg 37 in Groenlo.

Van der Donk vroeg het College of men op de hoogte was van de leegstand van het gebouw van Flynth sinds juli van dit jaar. In reactie hierop bevestigde wethouder Arjen Schutten de situatie. “Wij zijn op de hoogte dat het niet meer in gebruik is. De status van het pand is een kantoorpand. Het heeft recentelijk van eigenaar gewisseld, en het is de intentie dat het opnieuw verhuurd wordt. Het pand heeft een aanzienlijke oppervlakte van ruim 1.100 vierkante meter,” aldus Schutten.

Over de zorgen van de omwonenden en nabijgelegen bedrijven en hun behoefte aan duidelijkheid op korte termijn, gaf Schutten aan te begrijpen dat er behoefte is aan helderheid. “Ik begrijp de wens van de buurt voor meer duidelijkheid. Echter, de gemeente kan op dit moment nog geen actie ondernemen. We zijn hoopvol dat er snel huurders worden gevonden.”

Op de vraag welke acties er worden ondernomen om de mogelijke verwaarlozing van het pand en het straatbeeld tegen te gaan, antwoordde de wethouder: “We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht het pand in een verwaarloosde staat raken, dan zullen we contact opnemen met de eigenaar. Maar ik ga er van uit als je pand wilt verhuren dat je het netjes houdt”.

