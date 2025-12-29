Woning aan Marishof in Lichtenvoorde twee weken gesloten na vondst explosief materiaal

LICHTENVOORDE – Een woning aan de Marishof in Lichtenvoorde is vanaf 29 december 2025 voor de duur van twee weken gesloten. Dat heeft burgemeester Annette Bronsvoort van de Gemeente Oost Gelre besloten. Aanleiding is de vondst van explosief materiaal in de woning op vrijdag 26 december.

Vanwege de vondst werden die dag circa vijftig omliggende woningen tijdelijk ontruimd. Het explosieve materiaal is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie veiliggesteld en gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Volgens gemeente en politie is de situatie in de buurt inmiddels weer veilig.

Bewonersbijeenkomst

De vondst en de ontruiming hadden grote impact op de buurt. Om bewoners te informeren en ruimte te geven voor vragen, organiseerden de gemeente, de Politie en woningcorporatie ProWonen op maandagavond 29 december een bewonersbijeenkomst. Ongeveer veertig buurtbewoners waren hierbij aanwezig.

Tijdens de bijeenkomst werd toegelicht wat er was gebeurd, hoe de situatie is aangepakt en welke stappen volgen. Bewoners spraken hun zorgen uit en stelden vragen over veiligheid, het politieonderzoek en de toekomst van de woning. Deze vragen zijn zoveel mogelijk beantwoord door de betrokken partijen.

Sluiting woning

De woning is gesloten op basis van artikel 174a van de Gemeentewet. De maatregel is genomen om de veiligheid en rust in de buurt te waarborgen. Het is de verantwoordelijkheid van de bewoner om zelf tijdelijk onderdak te regelen. Indien nodig kan daarbij ondersteuning worden geboden door de gemeente.

Burgemeester Bronsvoort benadrukt het belang van rust en duidelijkheid: “Ik begrijp dat dit incident veel onrust heeft veroorzaakt. Veiligheid staat voorop. Met deze maatregel en de gezamenlijke inzet van gemeente, politie en ProWonen doen we er alles aan om het vertrouwen in de buurt te herstellen.”

