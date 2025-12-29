Vier op de tien Nederlanders moesten zorgtoeslag terugbetalen: vaak onverwacht en stressvol

Vier op de tien Nederlanders die zorgtoeslag ontvangen, heeft in het verleden geld moeten terugbetalen. Voor een flinke meerderheid kwam die terugbetaling onverwacht en leidde dit tot stress. Dat blijkt uit

Vier op de tien Nederlanders die zorgtoeslag ontvangen, hebben in het verleden geld moeten terugbetalen. Voor een grote meerderheid kwam dat onverwacht en zorgde het voor stress. Dat blijkt uit onderzoek van ZorgKiezer onder ruim 1.100 Nederlanders.

Van de mensen die zorgtoeslag moesten terugbetalen, zegt 66 procent dat dit hen verraste. Bijna de helft (46 procent) ervoer hierdoor stress en in 19 procent van de gevallen leidde de terugbetaling tot financiële problemen. Opvallend is dat 40 procent een bedrag van 500 euro of meer moest terugbetalen.

Hoger inkomen en privésituatie belangrijkste oorzaken

De meest genoemde reden voor terugvordering is een hoger inkomen dan vooraf ingeschat. Dat geldt voor 80 procent van de respondenten. Bij één op de vijf speelde een verandering in de persoonlijke situatie een rol, zoals samenwonen, trouwen, een scheiding of een wijziging in het huishouden, bijvoorbeeld door het inkomen van een kind.

Volgens woordvoerder Wouter Heuvelink van ZorgKiezer onderschatten veel mensen de impact van zulke veranderingen. “Niet alleen een salarisverhoging, maar ook veranderingen in de privésituatie kunnen gevolgen hebben voor de zorgtoeslag. Dat is lang niet bij iedereen bekend.”

Honderdduizenden terugvorderingen

De uitkomsten sluiten aan bij bredere signalen over problemen met toeslagen. Consumentenprogramma Kassa berichtte onlangs dat steeds meer Nederlanders in financiële problemen komen door terugvorderingen. Volgens cijfers van de Dienst Toeslagen ging het vorig jaar om honderdduizenden terugvorderingen.

Hoewel bijna een derde van de ondervraagden denkt dat de regels duidelijk zijn, weet slechts een kwart vooraf zeker of zij zorgtoeslag moeten terugbetalen. ZorgKiezer benadrukt daarom dat alertheid belangrijk is. Het toeslagensysteem is complex en wijzigingen in inkomen of gezinssituatie kunnen grote gevolgen hebben.

