Petitie brug Eibergseweg nadert 800 handtekeningen

26 februari 2026 303
Brug-in-de-Eibergseweg-1.jpg

Foto: Marcel Houwer
303 keer bekeken

G|ROENLO – De petitie voor vernieuwing van de brug aan de Eibergseweg in Groenlo blijft snel groeien. Waar bij publicatie van het eerste bericht nog 174 handtekeningen waren en later 387, staat de teller nu op 784 ondertekeningen.

Met de actie vragen initiatiefnemers aandacht voor een brug die beter past bij de toekomst van Groenlo. Volgens hen is vernieuwing nodig voor een betere doorvaart, een aantrekkelijker centrum en een passende entree richting het 750-jarig jubileum van Groenlo in 2027. De plannen voor een nieuwe brug lagen eerder klaar, maar zijn geschrapt.

De petitie kan nog steeds worden ondertekend via:
👉 https://brugvoorgrolle.petities.nl/

