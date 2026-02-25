Podwalk over Kasteel Slangenburg markeert start wandelseizoen

294 keer bekeken

DOETINCHEM / LANDELIJK – Met het begin van de lente en het wandelseizoen is ook in de Achterhoek een nieuwe luisterwandeling beschikbaar. Rond Kasteel Slangenburg in Doetinchem is de podwalk Het landgoed spreekt te beluisteren via de gratis app NPO Start Podwalks. De audioserie is een initiatief van KRO-NCRV en maakt deel uit van het programma BinnensteBuiten. Tijdens de wandeling nemen architectuurhistoricus Valentijn Carbo en boswachter Marieke Schatteleijn luisteraars mee langs het kasteel, de lanen en het omliggende landgoed.

De podwalk laat wandelaars kennismaken met de geschiedenis van het landgoed en zijn bewoners. Ook is er aandacht voor de aanleg van tuinen en lanen, oude eiken en de manier waarop het landschap door de eeuwen heen is ingericht en beheerd.

De serie bestaat uit vijf locaties in Nederland, waaronder Slangenburg. De productie is een samenwerking tussen KRO-NCRV, Staatsbosbeheer, Hendrick de Keyser Monumenten en Natuurmonumenten. Kasteel Groeneveld (Baarn), De Fraeylemaborg (Slochteren), Kasteel Broekhuizen (Leersum), buitenplaats Beeckestijn (Velsen-Zuid) en Kasteel Slangenburg (Doetinchem).

Met de podwalk willen de makers geschiedenis en natuur combineren in één wandelervaring. Wie het landgoed bezoekt, kan via de koptelefoon luisteren terwijl hij of zij over de paden rond het kasteel wandelt.

