DINXPERLO — Rommelmarkt en open dag op Sportcomplex Het Blauwe Meer in Dinxperlo

Op 30 augustus is er een rommelmarkt en open dag bij Sportcomplex Het Blauwe Meer in Dinxperlo met tweedehands spullen en activiteiten van verenigingen.

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Op zondag 30 augustus wordt op het parkeerterrein van Sportcomplex Het Blauwe Meer een rommelmarkt gehouden, gecombineerd met een open dag. Het evenement duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.

De rommelmarkt biedt een breed assortiment tweedehands spullen, variërend van kleding tot woonaccessoires. Tegelijkertijd kunnen bezoekers tijdens de open dag kennismaken met de activiteiten van verschillende verenigingen en organisaties die op het sportcomplex actief zijn.

Voor eten en drinken is gezorgd; er is een horecaterras waar bezoekers terechtkunnen. Dit maakt het evenement geschikt voor alle leeftijden en biedt een gelegenheid voor een ontspannen dagje uit.

Wie zelf spullen wil verkopen, kan nog een standplaats reserveren. Een standplaats is ongeveer 2,5 meter breed. Hiervoor wordt een borg van 10 euro gevraagd, die na het opruimen van de plek wordt teruggegeven. Aanmelden kan bij Café De Kraai of telefonisch via 06-18357877.

De rommelmarkt wordt georganiseerd in samenwerking met onder andere HC Indoor Padel, Dinxper Gym, Café De Kraai en Hengelsportvereniging De Voorn.

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