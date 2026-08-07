BRONCKHORST — Bronckhorst bespreekt na zomer opvang asielzoekers met ministerie

Bronckhorst bespreekt na de zomer met het ministerie de opvang van asielzoekers, omdat het dit jaar niet voldoet aan de spreidingswet.

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De gaat na de zomer in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van asielzoekers. De gemeente staat sinds deze week op de lijst van gemeenten die niet voldoen aan de eisen van de spreidingswet, die verplicht opvang te bieden aan 160 asielzoekers.

Dit jaar wordt dat aantal niet gehaald. Hoewel er concrete plannen zijn voor opvanglocaties in Hengelo en , heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aangegeven dat de bouw en oplevering van deze locaties niet meer in 2026 kunnen plaatsvinden.

De coalitie in wil vasthouden aan de spreidingswet en de geplande locaties, maar onderzoekt ook alternatieven. Daarbij ligt de nadruk op kleinschalige opvang. In september vindt een bestuurlijk overleg plaats met het COA. Daarnaast staat na de zomer overleg met het ministerie gepland.

De maandelijkse lijst van het ministerie waarop Bronckhorst nu staat, is gebaseerd op het aantal asielzoekers dat daadwerkelijk wordt opgevangen. Plannen die nog niet zijn uitgevoerd, worden hierin niet meegenomen.

Meer informatie over de opvangplannen is beschikbaar via de officiële website van de gemeente Bronckhorst.

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