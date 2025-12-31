Ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Groenlo
GROENLO – Bij een vuurwerkverkooppunt aan de Beltrumseweg in Groenlo is dinsdagmiddag ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat meldt de politie. Het ging om zowel consumenten- als professioneel vuurwerk. De aangetroffen hoeveelheid lag ver boven wat volgens de vergunning was toegestaan.
De bewoner van het perceel en tevens verkoper is aangehouden en in verzekering gesteld. Het bedrijf is per direct gesloten en verzegeld.
Volgens de politie startte het onderzoek nadat bij een consument vuurwerk werd aangetroffen dat niet voldeed aan de verpakkingseisen en niet verkocht had mogen worden. De koper verkeerde in de veronderstelling dat het om goedgekeurd vuurwerk ging. In het vervolgonderzoek kwamen agenten uit bij het verkooppunt in Groenlo.
Op het moment dat de politie het terrein betrad, stond een koper op het punt een grote hoeveelheid vuurwerk in een personenauto te laden. De verkoop is direct stilgelegd. In een loods en bunker troffen agenten grote hoeveelheden vuurwerk aan. In een ruimte werd gesleuteld aan showvuurwerk. Buiten stond een ton met smeulende vuurresten. Ook in het naastgelegen woonhuis lag vuurwerk opgeslagen.
Vanwege de veiligheidsrisico’s is ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse geweest. Al het vuurwerk is in beslag genomen en wordt afgevoerd voor vernietiging.
Het verkooppunt is op last van de Omgevingsdienst Oost Gelre gesloten. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de vergunning van de verkoper. Volgens de politie had de verkoper beter moeten weten.
Meest geliked deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 14
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 3
- Nieuwjaarsconcert in Kapel op ’t Rijsselt: van baguette tot krentenwegge 1
- Vier op de tien Nederlanders moesten zorgtoeslag terugbetalen: vaak onverwacht en stressvol 1
Trending deze week
- Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie 14
- Zondagsverhaal: Nieuwjaarsdag – zoals die hier wordt beleefd 9
- Midwinterfair brengt winterse sfeer en geschiedenis tot leven in Lievelde 7
- De Compagnie Grolle viert 25-jarig bestaan bij Achterhoeks Openluchtmuseum 3
- Ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Groenlo 1
- Woning aan Marishof in Lichtenvoorde twee weken gesloten na vondst explosief materiaal 1