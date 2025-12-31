Ruim 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij verkooppunt in Groenlo

De bewoner van het perceel en tevens verkoper is aangehouden en in verzekering gesteld. Het bedrijf is per direct gesloten en verzegeld.

Volgens de politie startte het onderzoek nadat bij een consument vuurwerk werd aangetroffen dat niet voldeed aan de verpakkingseisen en niet verkocht had mogen worden. De koper verkeerde in de veronderstelling dat het om goedgekeurd vuurwerk ging. In het vervolgonderzoek kwamen agenten uit bij het verkooppunt in Groenlo.

Op het moment dat de politie het terrein betrad, stond een koper op het punt een grote hoeveelheid vuurwerk in een personenauto te laden. De verkoop is direct stilgelegd. In een loods en bunker troffen agenten grote hoeveelheden vuurwerk aan. In een ruimte werd gesleuteld aan showvuurwerk. Buiten stond een ton met smeulende vuurresten. Ook in het naastgelegen woonhuis lag vuurwerk opgeslagen.

Vanwege de veiligheidsrisico’s is ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ter plaatse geweest. Al het vuurwerk is in beslag genomen en wordt afgevoerd voor vernietiging.

Het verkooppunt is op last van de Omgevingsdienst Oost Gelre gesloten. Met de gemeente wordt overleg gevoerd over de vergunning van de verkoper. Volgens de politie had de verkoper beter moeten weten.