Vuurwerkverkoop aan Beltrumseweg in Groenlo stilgelegd na politieactie

GROENLO – De politie heeft dinsdagmiddag duizenden kilo’s vuurwerk aangetroffen bij een locatie aan de Beltrumseweg in Groenlo. Het vuurwerk lag opgeslagen op een plek waar dat niet is toegestaan. Het gaat om zowel consumentenvuurwerk als zwaar, verboden vuurwerk, melden De Gelderlander en Omroep Gelderland.

Het gaat om een mix van consumentenvuurwerk en zwaar, verboden vuurwerk. De exacte hoeveelheid is nog niet vastgesteld. De politie laat weten dat het vuurwerk eerst moet worden gewogen en gecontroleerd, waarna duidelijk wordt om welke types en hoeveelheden het precies gaat.

Vanwege de mogelijke risico’s is het terrein afgezet en zijn meerdere politie-eenheden ingezet. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen om te ondersteunen bij het veiligstellen van het vuurwerk. De politieactie duurde meerdere uren.

In verband met het onderzoek is één persoon aangehouden. Deze verdachte wordt verhoord. De politie houdt er rekening mee dat het onderzoek kan leiden tot meer aanhoudingen. Over verdere details of de identiteit van de verdachte worden op dit moment geen mededelingen gedaan.

In de directe nabijheid van de opslaglocatie bevindt zich de winkel van Ivo Reinders Vuurwerk. Het bedrijf liet via Facebook weten dat de winkel tijdelijk gesloten was. Later werd gemeld dat de vuurwerkverkoop eerder is gestopt dan gepland. Openstaande bestellingen worden volgens het bedrijf alsnog afgehandeld en klanten worden hierover geïnformeerd.

Het politieonderzoek naar de herkomst en opslag van het vuurwerk wordt voortgezet.

