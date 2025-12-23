Vernieuwde Wel/Niet-lijst maakt PMD-afval scheiden eenvoudiger in Gelderland

GELDERLAND – Afval scheiden wordt vanaf 1 januari 2026 een stuk eenvoudiger. Dan geldt in heel Nederland een vernieuwde landelijke Wel/Niet-lijst voor PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken). Ook in Gelderland mogen huishoudens voortaan meer verpakkingen bij het PMD aanbieden, waaronder koffiecapsules en lege spuitbussen.

De nieuwe richtlijn is opgesteld door Verpact, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten (NVRD). Met één landelijke lijst moet het voor inwoners duidelijker worden wat wel en niet in de PMD-bak of -zak thuishoort.

Nieuw is dat onder andere aluminium en plastic koffiecapsules, lege huishoudelijke spuitbussen (zoals deodorant-, haarlak- en slagroombussen), grote verpakkingsfolies en diverse combinatieverpakkingen voortaan bij het PMD mogen. Denk aan broodzakken met een plastic venster, soepzakken en kruidenverpakkingen.

Volgens de initiatiefnemers helpen duidelijke regels om meer verpakkingen in de juiste afvalstroom te laten belanden. Dat is nodig om de Nederlandse recyclingdoelen te halen en de overgang naar een circulaire economie te versnellen. Daarbij blijft één simpele handeling belangrijk: verpakkingen zo leeg mogelijk weggooien.

Een opvallende nieuwkomer is de koffiecapsule. Die mag straks ook bij het PMD als deze niet helemaal leeg is. Verpact werkt samen met sorteerders en verwerkers om de grondstoffen uit capsules beter terug te winnen en opnieuw te gebruiken.

Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk voor de inzameling. Dat gebeurt via bronscheiding (PMD apart inzamelen) of nascheiding, waarbij PMD-machinaal uit het restafval wordt gehaald.

