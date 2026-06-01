DOETINCHEM — Satirische musical TRADWIVES brengt electropop en humor naar Amphion

— De opvallende voorstelling TRADWIVES de musical is op zondag 14 juni te zien in in . De productie van theatergezelschap Club Satelliet combineert satire, humor en electropop in een niet-traditionele musical over schijnbaar perfecte levens.

Het verhaal speelt zich af in Dollywood, een fictieve en superconservatieve wereld waar alles op het eerste gezicht perfect lijkt. Achter de keurige voortuinen, appeltaarten en gezinsgeluk ontstaan echter scheuren in het zorgvuldig opgebouwde plaatje wanneer een mysterieuze ontdekking alles op zijn kop zet.

TRADWIVES is de debuutvoorstelling van Club Satelliet en maakt deel uit van Brand New Musicals. Dit nieuwe initiatief is een samenwerking tussen 26 theaters, Festival O. en NANOEK. Het project heeft als doel nieuwe Nederlandse musicalmakers een podium te bieden en hun producties langs theaters in het land te laten touren.

De voorstelling kreeg positieve reacties van recensenten. Theaterkrant prijst de hoge grapdichtheid en het energieke spel, terwijl de Volkskrant de thematiek en frisse electropopmuziek waardeert.

TRADWIVES de musical is op zondag 14 juni 2026 om 15.00 uur te zien in aan de Hofstraat in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Amphion Theate

