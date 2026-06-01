OOST-ACHTERHOEK — Kinderen tekenen in 3D tijdens BIEBlab in vier Achterhoekse bibliotheken
Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen in juni kennismaken met tekenen in 3D tijdens BIEBlab van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Met een speciale 3D-printerpen maken deelnemers hun eigen creaties, van ruimteschepen en robots tot fantasiedieren.
De workshops vinden plaats op woensdag 17 juni van 15.00 tot 16.30 uur in de bibliotheek van Ruurlo, donderdag 18 juni in Winterswijk, woensdag 24 juni in Borculo en donderdag 25 juni in Lichtenvoorde. Alle bijeenkomsten duren van 15.00 tot 16.30 uur.
Met de 3D-printerpen tekenen kinderen niet alleen op papier, maar ook in de lucht. Zo ontstaan driedimensionale objecten waarmee creatieve ideeën letterlijk vorm krijgen.
Deelname kost € 4,50 per kind. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of bij een van de bibliotheekvestigingen.
BIEBlab is een terugkerende activiteit waarbij kinderen kennismaken met creatieve technologieën. De workshops worden verzorgd door Bibliotheek Oost-Achterhoek en cultuurpartner Culturije.
