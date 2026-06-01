OOST-ACHTERHOEK — Kinderen tekenen in 3D tijdens BIEBlab in vier Achterhoekse bibliotheken

Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen in juni kennismaken met tekenen in 3D tijdens van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Met een speciale 3D-printerpen maken deelnemers hun eigen creaties, van ruimteschepen en robots tot fantasiedieren.

De workshops vinden plaats op woensdag 17 juni van 15.00 tot 16.30 uur in de bibliotheek van , donderdag 18 juni in , woensdag 24 juni in en donderdag 25 juni in . Alle bijeenkomsten duren van 15.00 tot 16.30 uur.

Met de 3D-printerpen tekenen kinderen niet alleen op papier, maar ook in de lucht. Zo ontstaan driedimensionale objecten waarmee creatieve ideeën letterlijk vorm krijgen.

Deelname kost € 4,50 per kind. Aanmelden kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of bij een van de bibliotheekvestigingen.

is een terugkerende activiteit waarbij kinderen kennismaken met creatieve technologieën. De workshops worden verzorgd door en cultuurpartner Culturije.

💡 Wist je dat Wist je dat… een 3D-printerpen verwarmd kunststof gebruikt waarmee je direct driedimensionale vormen kunt tekenen?

