BREDEVOORT — Singer-songwriter Timo van de Sande naar Koppelsessie in Bredevoort

verzorgt op zondagmiddag 26 april de maandelijkse Koppelsessie in de . De muzikant met Achterhoekse roots brengt een gevarieerd programma met verhalende luisterliedjes en vrolijke popmuziek.

Tijdens het optreden speelt Van de Sande akoestische versies van zijn eigen repertoire. De artiest won in 2023 de persprijs van Amphion Open en ontving de Gelderse Kleiroze voor het beste streektaallied van het jaar met zijn nummer ‘Gemaskerd’. Eerder sleepte hij ook prijzen in de wacht bij wedstrijden als Kaf en Koren en Wijchen’s Got Talent. Zijn muziek was bovendien te horen als podiumplaat op Radio Gelderland en hij maakte zijn televisiedebuut bij de provinciale omroep.

De Koppelsessies in het Boekencafé zijn laagdrempelige concerten die elke laatste zondag van de maand plaatsvinden. De middag duurt van 15.00 tot 17.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Een vrije gift voor de muzikant wordt na afloop op prijs gesteld. Meer informatie over het optreden is te vinden op de website van de Koppelkerk.

