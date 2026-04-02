GROENLO — Eindexamenleerlingen Marianum tonen werk in kunstexpositie

Eindexamenleerlingen van Scholengemeenschap Marianum openen op donderdag 9 april hun jaarlijkse kunstexpositie. De tentoonstelling met werk van havo 5- en vwo 6-leerlingen met het vak Beeldende Vorming is van 16.00 tot 18.00 uur te bezoeken aan de Deken Hooijmansingel in Groenloⓘ . De officiële opening wordt verricht door oud-leerling en kunstacademiestudent Ilse Kleinmeulman.

De leerlingen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan hun eindexamenopdrachten en presenteren nu hun eindresultaten aan het publiek. Elk werk is gebaseerd op persoonlijke ideeën en laat zien hoe jongeren thema’s op hun eigen manier interpreteren en vormgeven.

De expositie bestaat uit een combinatie van platte werken en ruimtelijke kunst. Bezoekers kunnen onder meer olieverfschilderijen, maar ook experimentele creaties van karton, klei en andere materialen bekijken. De onderwerpen variëren van citaten en uitspraken tot eigentijdse thema’s zoals ‘de genuininfluencer’.

Wie niet bij de opening aanwezig kan zijn, krijgt alsnog de kans om de tentoonstelling te bekijken. De kunstwerken blijven tot en met 16 juli te zien tijdens schooluren op Marianum in Groenlo. De toegang is gratis.

