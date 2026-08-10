LOCHEM — Slotconcert beiaardserie in Lochem met Gloerich Family Band en Jan-Geert Heuvelman

Beiaardier Jan-Geert Heuvelman en de Gloerich Family Band sluiten op 21 augustus de beiaardserie 2026 af in de toren van de Gudulakerk in Lochem.

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Op vrijdag 21 augustus om 19.00 uur sluit beiaardier Jan-Geert Heuvelman samen met de Gloerich Family Band de beiaardserie 2026 af in de toren van de in . Het jazzensemble speelt vrolijke muziek uit de jaren 20 en later.

De Gloerich Family Band bestaat uit Jasper Gloerich op trompet, Edith Gloerich op sousafoon, hun dochter Jora Gloerich die zingt en banjo speelt, zoon Bouke Gloerich op drums, en saxofonist Kent Minor uit Chicago. Samen brengen zij een mix van jazzklanken die goed passen bij de beiaardklanken van Heuvelman.

De beiaardconcerten worden georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel en zijn te horen vanaf de terrassen en in de straten rondom de markt in . Bezoekers kunnen bij de voet van de toren een vrijwillige bijdrage geven in een collectebus.

Meer informatie over het programma is te vinden op www.lochemklassiek.nl.

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