LOCHEM — Marktorgelconcert met Els Dijkerman en trompettist Harry ten Brinke in Lochem

Organist Els Dijkerman en trompettist Harry ten Brinke verzorgen op 19 augustus een marktorgelconcert in de St. Gudulakerk in Lochem.

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Organist Els Dijkerman speelt op woensdag 19 augustus om 11.30 uur het vijfde marktorgelconcert van dit seizoen in de in . Ze wordt daarbij begeleid door trompettist Harry ten Brinke.

Het programma bestaat uit koralen voor orgel en trompet van componisten als Kimberger, Böhm, Krebs en J.S. Bach. Het concert maakt deel uit van de reeks marktorgelconcerten die Stichting Gudula Cultureel organiseert in de kerk aan de Markt 4.

Els Dijkerman is vaste organist van de Grote of . Ze bespeelt er het Gilman-orgel uit 1758 en het Quellhorst-orgel uit 1806. Daarnaast dirigeert ze verschillende koren en ensembles en is ze betrokken bij uitvoeringen van muziekvespers, Bachcantates, het Middeleeuwse Gudula-officie en gregoriaanse gezangen. Ook organiseert ze zomeravondconcerten en ikonenexposities in de kerk.

Dijkerman studeerde orgel, kerkmuziek en koordirectie aan de conservatoria van en Zwolle en volgde Muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Trompettist Harry ten Brinke volgde zijn opleiding klassiek en lichte muziek trompet en directie aan de conservatoria van Enschede, Amsterdam en Zwolle.

De toegang tot het concert is gratis, met een vrije gift bij de uitgang. Meer informatie is te vinden op de website van Klassiek.

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