Stanno voetbal trainingspak: slim kiezen voor koud weer of warming-up?

107 keer bekeken

Je hebt het meeste aan een trainingspak dat je tijdens voetbal niet in de weg zit. Dat merk je bij je eerste sprint, als je na een oefenvorm even stilstaat, en als je met koude handen een rits wilt pakken. Daarom helpt het om vooraf te kiezen waar je het pak het vaakst voor gebruikt: snel aan en uit, doortrainen in fris weer, of vooral comfortabel blijven langs de lijn. Een voorbeeld van zo’n categorie is Stanno voetbal trainingspak, maar de checks hieronder kun je op elk trainingspak toepassen.

Kies eerst je moment: warming-up, training of langs de lijn

Kies één hoofdmoment (warming-up, training of langs de lijn) en zoek dáár je pak op uit. Dan voelt je keuze logisch in gebruik, in plaats van “net niet” precies wanneer je het nodig hebt.

Draag je ’m vooral tijdens de warming-up, dan wil je snelheid en gemak. Een broek die makkelijk over je schoenen en scheenbeschermers schuift scheelt gedoe. En een jack met een rits die je met één hand kunt openen en sluiten voorkomt gepruts als je al warm bent.

Gebruik je ’m voor een echte training in fris weer, dan wil je dat je temperatuur stabiel blijft tijdens inspanning én dat stilvallen minder vervelend is. Alleen “dikker” is niet automatisch beter. Test het simpel: doe een paar korte versnellingen en sta dan stil. Voelt de stof snel klam, dan is een stof die minder snel vochtig aanvoelt vaak prettiger, of een set waarbij je makkelijk een laagje uitdoet.

Sta je vaak langs de lijn of zit je veel in de auto naar uitwedstrijden, dan draait het vooral om comfort rond schouders en nek. Een jack dat goed zit laat je je armen over elkaar slaan zonder dat het trekt, en een kraag die prettig blijft maakt wind en kou minder irritant.

Twee praktische punten: een dunner pak voelt tijdens trainen vaak fijner, en met een extra laagje maak je het langs de lijn snel warmer. En een ruimer pak maakt laagjes eronder makkelijker, terwijl een iets strakkere pijp rustiger kan voelen bij snelle voetbewegingen. Check dat meteen: beweegt de stof rustig mee en blijft het rond je onderbenen comfortabel zonder getik bij je enkels?

Pasvorm: check ‘m in beweging, niet voor de spiegel

Een pasvorm kan er goed uitzien en toch pas echt goed (of minder goed) voelen zodra je knieën hoog komen of je heupen open draaien. Pas dus alsof je al op het veld staat. Dan merk je direct of je vrij kunt bewegen en of alles blijft zitten zoals jij wilt.

Slim fit of regular: wat merk je op het veld?

Slim fit voelt vaak rustiger bij sprints omdat er minder stof meebeweegt. Check vooral twee dingen: heb je nog ruimte voor een laag eronder, en blijft het comfortabel bij bovenbenen, heupen en schouders als je beweegt? Een squat is handig: als het rond kruis en bovenbenen prettig blijft, zit je meestal goed voor training.

Regular zit meestal losser en geeft sneller ruimte voor laagjes. Het doel is ruimte zonder dat de stof onrustig tegen je benen aantikt. Maak een paar snelle draaibewegingen: blijft de stof rustig, dan voelt het vaak prettiger bij richtingswissels.

Doe deze 30-seconden test

– Maak een diepe squat: blijft het comfortabel rond kruis en heupen?

– Hef je knieën om en om: blijft het soepel bij bovenbenen en knieën?

– Maak een paar armzwaaien: blijft het jack prettig bij oksels en schouders?

– Loop en draai kort: blijft alles fijn bij boorden, rits en taille?

Details die je pas waardeert na vijf trainingen

Kijk juist naar details die je in gebruik elke week tegenkomt. Enkelritsen maken aan- en uittrekken makkelijker zonder dat je schoenen uit hoeven, handig als je snel wilt wisselen tussen warm blijven en vrij bewegen. Zakken met rits geven rust: je spullen blijven beter op hun plek. Een rits die soepel loopt merk je meteen, zeker met koude vingers. Een zachte kinzone voorkomt schuren als je rechtop loopt of in de wind staat. En boorden en taille die goed blijven zitten houden alles netjes op z’n plek tijdens versnellingen, zodat je broek niet zakt en je jack niet irritant verschuift.

Onderhoud: zo blijft je pak soepel in gebruik

Je houdt een trainingspak langer prettig door ‘m zo te wassen dat stof en ritsen minder te verduren krijgen. Ritsen dicht en binnenstebuiten wassen beschermt de buitenkant beter tegen schuren in de trommel, waardoor het pak langer soepel blijft aanvoelen. Doe na het drogen kort een bewegingscheck: voelt het nog soepel bij knieën en ellebogen? Zo niet, wees dan bij een volgende wasbeurt extra mild met wassen en drogen.

Passen werkt het best met je wedstrijdsetup in je hoofd: scheenbeschermers, sokken hoog, en even bewegen alsof je al in de warming-up zit. Dan weet je snel of het pak past bij hoe jij traint en langs de lijn staat.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in