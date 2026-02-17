Hoogheden geven sleutel terug na drie dagen carnaval

286 keer bekeken

GROENLO – Dinsdagavond, net voor middernacht, verzamelden de laatste carnavalisten zich op de Markt bij het stadhuis. Op het bordes stonden de prinsenparen met hun partners klaar om de sleutel van de stad symbolisch terug te geven aan burgemeester Annette Bronsvoort. Wie nog in de binnenstad was, druppelde vanuit de cafés richting het plein. De sfeer was uitgelaten, maar ook weemoedig: het zat er weer op. De Knolle oet Grolle speelde de ene polonaise na de andere. Met het overhandigen van de sleutel kwam er officieel een einde aan hun tijdelijke heerschappij over Grolle. Burgemeester Bronsvoort – aanwezig namens de Gemeente Oost Gelre – bedankte iedereen voor het mooie carnaval. Vanaf het plein werd gezongen: ‘Annette bedankt’.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

Het slotmoment was traditioneel het ‘steken af’. Dit gebeurde nadat De Knolle het nummer ‘Eleni’ speelden. Na het afzetten van de steken werd vuurwerk ontstoken en keerden de carnavalisten huiswaarts.

Bijzonder detail: voor burgemeester Bronsvoort was dit haar laatste carnaval in functie. Zij treedt in maart af en blijft in Groenlo wonen. Haar opvolger wordt Bea Hofstede.

Met de woorden ‘Steken af en tot volgend joar’ sloot Grolle carnaval 2026 af.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)