Bouwwerkzaamheden legt deel centrum Groenlo tijdelijk stil

Het verkeer moet maandag rekening houden met afsluitingen in het centrum van Groenlo. Door werkzaamheden is de Beltrumsestraat bij de kruising met de Notenboomstraat en Goudsmitstraat afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen daar nog wel passeren, maar voor gemotoriseerd verkeer is de doorgang beperkt.

Doordat er een bouwkraan staat opgesteld voor het stadhuis aan de Mattelierstraat, is daar de weg ook volledig afgesloten. Op dat punt kunnen fietsers, voetgangers en auto’s niet langs.

De afsluitingen zorgen voor extra overlast in de smalle binnenstadstraten. Vooral automobilisten en leveranciers moeten rekening houden met omleidingen en vertraging.

