Gescheiden in 2025? Check je voorlopige aanslag voor meer grip op je financiën

Ruim de helft van de mensen die recent uit elkaar ging (50,8%) maakte zich vlak na de scheiding zorgen over de financiële situatie in het nieuwe jaar. Dat blijkt uit een nieuwe flitspeiling van de Belastingdienst. Wie in 2025 is gescheiden en een voorlopige aanslag heeft, doet er goed aan die aanslag voor 2026 te controleren en waar nodig aan te passen.

In december en januari ontvangen ongeveer 3,7 miljoen Nederlanders de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor 2026. Daarin staat een schatting van het bedrag dat je in 2026 moet betalen of juist terugkrijgt. Die schatting is gebaseerd op eerdere gegevens, zoals de aangifte over 2024 of de voorlopige aanslag over 2025. Na een scheiding kloppen die gegevens vaak niet meer.

Na een relatiebreuk verandert de financiële situatie regelmatig. Het inkomen kan anders zijn, er is mogelijk sprake van een verhuizing en soms wordt partneralimentatie betaald of ontvangen. Als deze wijzigingen niet zijn verwerkt, kan dat later leiden tot onverwachte bijbetalingen of gemiste teruggaven.

Met een voorlopige aanslag kun je belasting alvast gespreid betalen of juist maandelijks geld terugkrijgen. Betalen kan in maximaal elf termijnen in 2026. Teruggaaf kan eveneens maandelijks worden uitgekeerd, wat kan helpen bij het verlagen van vaste lasten.

Volgens de Belastingdienst is het verstandig de voorlopige aanslag aan te passen na grote levensveranderingen, zoals een scheiding. Dat geeft meer inzicht en voorkomt financiële verrassingen.

Meer informatie over het controleren of aanpassen van de voorlopige aanslag is te vinden op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag. Hulp is ook mogelijk via belastingdienst.nl/hulp-bij-va.

