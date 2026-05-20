LICHTENVOORDE / GROENLO — Leerlingen doen fietsexamen in Lichtenvoorde en Groenlo
Leerlingen van basisscholen in Lichtenvoorde, de kerkdorpen en Groenlo doen op 2, 3 en 5 juni mee aan het jaarlijkse praktijkexamen verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De examens vinden plaats op routes door bekende straten waar kinderen dagelijks fietsen.
Op maandag 2 en dinsdag 3 juni is Lichtenvoorde aan de beurt. Donderdag 5 juni volgen de leerlingen in Groenlo. De startlocaties zijn sportcomplex Den Diek in Lichtenvoorde en sportpark Den Elshof in Groenlo. De routes zijn met pijlen aangegeven en sluiten aan op herkenbare verkeerssituaties.
Langs de route staan op twaalf controlepunten ongeveer dertig vrijwilligers opgesteld. Zij beoordelen hoe leerlingen zich in het verkeer gedragen en bieden waar nodig extra begeleiding. Vooraf worden alle fietsen gecontroleerd op veiligheid. Wanneer een fiets niet voldoet, wordt indien mogelijk een vervangende fiets geregeld.
Tijdens de examendagen rijden leerlingen met genummerde hesjes door de kernen. Veilig Verkeer Nederland|Landelijke organisatie die zich inzet voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.|Vvn.nl vraagt weggebruikers daarom extra alert te zijn op fietsende kinderen en de controlepunten langs de route.
