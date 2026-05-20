LICHTENVOORDE / GROENLO — Leerlingen doen fietsexamen in Lichtenvoorde en Groenlo

Leerlingen van basisscholen in , de kerkdorpen en doen op 2, 3 en 5 juni mee aan het jaarlijkse praktijkexamen verkeer van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De examens vinden plaats op routes door bekende straten waar kinderen dagelijks fietsen.

Op maandag 2 en dinsdag 3 juni is aan de beurt. Donderdag 5 juni volgen de leerlingen in . De startlocaties zijn sportcomplex Den Diek in Lichtenvoorde en sportpark Den Elshof in Groenlo. De routes zijn met pijlen aangegeven en sluiten aan op herkenbare verkeerssituaties.

Langs de route staan op twaalf controlepunten ongeveer dertig vrijwilligers opgesteld. Zij beoordelen hoe leerlingen zich in het verkeer gedragen en bieden waar nodig extra begeleiding. Vooraf worden alle fietsen gecontroleerd op veiligheid. Wanneer een fiets niet voldoet, wordt indien mogelijk een vervangende fiets geregeld.

Tijdens de examendagen rijden leerlingen met genummerde hesjes door de kernen. Veilig Verkeer Nederland|Landelijke organisatie die zich inzet voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.|Vvn.nl vraagt weggebruikers daarom extra alert te zijn op fietsende kinderen en de controlepunten langs de route.

💡 Wist je dat Wist je dat… het praktisch verkeersexamen bedoeld is om leerlingen voor te bereiden op zelfstandig en veilig deelnemen aan het verkeer?

