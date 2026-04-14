HENGELO — Sterk Grol JO13-2 vergeet zichzelf te belonen in Hengelo

Grol JO13-2 heeft zaterdag 11 april met 2-0 verloren van ATC’65 JO13-2. Lange tijd hielden beide ploegen elkaar in evenwicht, maar in de slotfase trok de thuisploeg de wedstrijd alsnog naar zich toe.

Grol reisde af naar Hengelo met de verwachting een stugge tegenstander te treffen. Dat beeld klopte: ATC gaf weinig weg, maar ook Grol stond verdedigend goed. In de beginfase had ATC licht overwicht zonder grote kansen te creëren. Na zo’n twaalf minuten kreeg Grol meer grip op het spel en werden de ruimtes beter benut. Een eerste kans voor Lex leverde nog geen treffer op, waardoor de ruststand 0-0 bleef.

Direct na rust zette Grol druk en leek de openingstreffer in de lucht te hangen. Een gevaarlijke aanval via Gøste bracht Yoeri in stelling, maar zijn schot ging net naast. Even later kreeg Yoeri opnieuw een mogelijkheid, zonder succes. Ook een inzet van Hajrullah belandde op de paal, waardoor Grol zichzelf niet beloonde voor het sterke spel.

In de slotfase kantelde de wedstrijd. Waar bij Grol de energie wegebde, voerde ATC het tempo op. In de 55e minuut resulteerde dat in de openingstreffer: 1-0. Grol ging daarna achterin één-op-één spelen om de gelijkmaker te forceren, maar dat pakte verkeerd uit. Drie minuten later besliste ATC de wedstrijd met een counter: 2-0.

Voor Grol rest de conclusie dat het lange tijd goed speelde, maar vergat de kansen te benutten tegen een effectief ATC.

