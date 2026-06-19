ACHTERHOEK — UWV: Banengroei in Achterhoek onder druk door hoge energieprijzen

Dronebeeld van bedrijventerrein De Laarberg bij Groenlo. Volgens UWV kan de banenontwikkeling in de Achterhoek de komende jaren onder druk komen te staan door onder meer hoge energieprijzen en demografische ontwikkelingen. Foto: Marcel Houwer.

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De werkgelegenheid in de staat de komende jaren onder druk. Dat blijkt uit nieuwe arbeidsmarktprognoses van UWV. Waar in andere delen van nog sprake is van beperkte groei, verwacht UWV dat het aantal banen in de tussen 2025 en 2028 licht zal afnemen.

Volgens UWV spelen meerdere ontwikkelingen een rol, waaronder vergrijzing, technologische veranderingen en de onzekere internationale situatie. Vooral langdurig hoge energieprijzen kunnen gevolgen hebben voor de regionale economie. De Achterhoek is relatief sterk afhankelijk van energie-intensieve sectoren, zoals industrie, transport en delen van de landbouw.

In een gunstig scenario verwacht UWV een daling van het aantal banen met 0,3 procent. Wanneer de energieprijzen langere tijd hoog blijven, kan die krimp oplopen tot 0,9 procent.

Tegelijkertijd blijft er volgens UWV sprake van een krappe arbeidsmarkt. Veel werknemers gaan de komende jaren met pensioen, waardoor werkgevers personeel blijven zoeken. In is ongeveer 11 procent van de werknemers tussen de 60 en 67 jaar oud.

Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek nam in mei licht toe. Eind mei ontvingen 2.700 inwoners een WW-uitkering. Dat zijn er 81 meer dan een maand eerder. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen in de regio 8,8 procent hoger.

UWV benadrukt dat investeren in scholing en ontwikkeling belangrijk blijft om werknemers en werkgevers voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt.

💡 Wist je dat Wist je dat… volgens UWV in Gelderland ruim 82.000 werknemers tussen de 60 en 67 jaar oud zijn en de komende jaren met pensioen gaan?

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