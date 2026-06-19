DigiTaalhuis Achterhoek behaalt kwaliteitscertificaat met hoge score

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DigiTaalhuis heeft opnieuw het officiële kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Met een score van 61 van de maximaal 69 punten scoort de organisatie ruim boven de minimale norm en ook boven het landelijk gemiddelde.

DigiTaalhuis helpt inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het initiatief is een samenwerking van de acht Achterhoekse gemeenten, de bibliotheken en het Graafschap College.

Volgens de auditoren onderscheidt DigiTaalhuis Achterhoek zich vooral door de intensieve samenwerking tussen gemeenten, bibliotheken en onderwijsinstellingen. In het rapport wordt deze samenwerking zelfs als voorbeeld voor de rest van Nederland genoemd. Ook de betrokkenheid van de verschillende partners en de combinatie van regionale samenwerking met lokale uitvoering krijgen waardering.

Regiocoördinator Léon ten Elshof ziet de certificering als een bevestiging van de gezamenlijke inspanningen. Volgens hem werken alle betrokken organisaties vanuit hetzelfde doel: inwoners helpen om sterker te worden in taal, rekenen en digitale vaardigheden en zo beter mee te kunnen doen in de samenleving.

De audit laat daarnaast zien dat de ondersteuning daadwerkelijk resultaat oplevert. Inwoners kunnen terecht voor groepslessen op het Graafschap College en voor individuele begeleiding door vrijwillige taalcoaches in de bibliotheken. In 2025 werden de doelstellingen voor het aantal taaltrajecten ruimschoots gehaald.

Het certificaat is vier jaar geldig. In de komende jaren wil DigiTaalhuis Achterhoek zich blijven richten op het bereiken van nieuwe deelnemers en het verder versterken van de samenwerking binnen de regio.

Meer informatie is te vinden via de bibliotheken in de Achterhoek en het Graafschap College.

💡 Wist je dat Wist je dat… naar schatting miljoenen Nederlanders moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden?

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