DOETINCHEM — Vakantie Theaterbende bij Amphion: twee dagen spelen en optreden

140 keer bekeken

In de meivakantie kunnen kinderen van 8 tot en met 12 jaar meedoen aan de Vakantie Theaterbende in het Amphion Theater. Op dinsdag 28 en woensdag 29 april verandert de Flexfamily Zaal in een creatieve speelplek waar jonge deelnemers kennismaken met theater. Tijdens de tweedaagse activiteit, georganiseerd door Amphion Theaterschool, werken kinderen onder begeleiding van professionele theaterdocenten aan spel, improvisatie en presentatie. Het draait daarbij om spelplezier, verbeeldingskracht en samenwerken op het podium.

De deelnemers sluiten de dagen af met een presentatie voor familie en vrienden in de theaterzaal. Voor deze voorstelling is de toegang gratis, maar reserveren is wel noodzakelijk.

De Theaterbende vindt beide dagen plaats van 10.00 tot 16.00 uur, inclusief lunch en drankjes. Deelname kost 25 euro per kind. Aanmelden kan via de website van Amphion.

Wist je dat: Amphion Theaterschool regelmatig workshops en cursussen organiseert voor kinderen en jongeren die kennis willen maken met theater?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in