GELDERLAND — Vier op de tien Gelderlanders doen maandelijks boodschappen in Duitsland

Ruim 40 procent van de Gelderlanders gaat minstens één keer per maand de grens over om boodschappen te doen in Duitsland. Dat blijkt uit onderzoek van Duitsemilieusticker.nl onder ruim duizend Nederlanders. Daarmee ligt Gelderland boven het landelijk gemiddeldeⓘ van 34 procent. Vooral drogisterijartikelen zoals shampoo en tandpasta zijn populair bij grensshoppers. Ook alcoholische dranken, vlees, schoonmaakmiddelen en koffie of thee worden vaak in Duitsland ingeslagen. Een kleine groep zegt zelfs alle dagelijkse boodschappen over de grens te halen.

De rit naar Duitsland wordt vaak gecombineerd met tanken. Bijna twee derde van de Nederlanders die over de grens winkelt, vult daar ook de tank. Volgens berekeningen van de aanbieder kan dat automobilisten in de grensstreekⓘ op jaarbasis een besparing van enkele honderden euro’s opleveren. Op de site staat ook een tool om die besparing te berekenen.

Opvallend is dat afstand voor veel mensen geen groot bezwaar lijkt. Nederlanders zeggen gemiddeld 53 kilometer te willen rijden voor goedkopere boodschappen en brandstof. Bijna een op de vijf ondervraagden heeft daar zelfs 100 kilometer of meer voor over. Volgens Duitsemilieusticker.nlⓘ laat het onderzoek zien dat grensshoppen voor veel Gelderlanders inmiddels een vast ritueel is geworden.

