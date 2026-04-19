DOETINCHEM — Bestseller-auteur Eddy Buiting te gast in Nieuwscafé in Doetinchem

In het Amphion Theater ⓘ vindt op zondag 26 april een nieuwe editie plaats van het Nieuwscafé. De middag staat in het teken van onverwacht succes en duurzaam ondernemerschap, met onder anderen journalist en auteur Eddy Buiting als hoofdgast.

Buiting, hoofdredacteur van Installatie.nl bij uitgeverij Eisma, brak door met zijn boek Goedegast. Het managementboek is inmiddels toe aan een vijfde druk en er zijn al zo’n 13.000 exemplaren verkocht. In het boek beschrijft hij het verhaal van een ondernemer die werkt vanuit vertrouwen in plaats van strikte contracten.

Naast Buiting schuiven ook Jos Leeters en Karin Aalders aan. Zij vertellen over hun initiatief Herenboeren ’t Maatje, waar zo’n zestig leden samenwerken aan een duurzame voedselvoorziening voor ruim tweehonderd gezinnen, zonder gebruik van landbouwgif.

De muzikale bijdrage komt van singer-songwriter Fien Snelting. De presentatie is in handen van Tanja Kits en Monique Rademaker. Een derde gast wordt later bekendgemaakt.

Meer informatie en tickets zijn te vinden via: https://www.amphion.nl/theater

