LANDELIJK — Veluwepark Voorthuizen: kleinschalig genieten midden in de natuur 

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De Veluwe trekt elk jaar miljoenen bezoekers. En toch — wie écht tot rust wil komen, zoekt geen druk resort met honderden huisjes en een overvolle subtropisch zwembad. Die zoekt een plek waar je ’s ochtends wakker wordt van vogelgezang, waar de bomen dichterbij staan dan de dichtstbijzijnde supermarkt, en waar je gewoon jezelf kunt zijn. Veluwepark Voorthuizen is precies dat.

Klein, en dat is precies de kracht

Aan de Zevenbergjesweg in Voorthuizen, diep in het Gelderse groen, ligt dit kleinschalige vakantiepark dat bewust heeft gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Geen massatoerisme, geen rijen bij de receptie. Gasten worden persoonlijk ontvangen, de sfeer is ontspannen en de omgeving spreekt voor zich. De sfeervolle vakantiehuisjes liggen midden in de natuur — je stapt letterlijk het bos in zodra je de deur achter je dichttrekt.

Dat maakt Veluwepark Voorthuizen ideaal voor wie even helemaal wil loskomen. Een romantisch weekendje weg, een gezinsvakantie met de kinderen, of gewoon een paar dagen wandelen en niets moeten: het park biedt de ruimte en rust die je in de stad nooit vindt.

De Veluwe als achtertuin

De ligging is ronduit benijdenswaardig. Voorthuizen bevindt zich op het hart van de Veluwe, omringd door bos, heide en uitgestrekte zandverstuivingen. Nationaal Park De Hoge Veluwe met het wereldberoemde Kröller-Müller Museum ligt op korte afstand. Wie wil wandelen, kan vlak vanuit het park het Griezeveensepad opstappen: een klompenpad van 14 kilometer door oud veenontginningslandschap, langs de Hoevelakense beek en door het mysterieuze Wilbrinkbos met zijn prehistorische grafheuvels. Ook fietsers komen hier volop aan hun trekken, met honderden kilometers aan paden door de mooiste hoekjes van Gelderland.

Meer dan overnachten: zaalverhuur met indoor speeltuin

Wat Veluwepark Voorthuizen echt onderscheidt van andere parken op de Veluwe, is het aanbod voor groepen. Het park beschikt over een sfeervolle zaalruimte met bar, grote keuken én een indoor speeltuin — een combinatie die je zelden tegenkomt op zo’n bijzondere locatie. Daarmee is het park niet alleen een topper voor vakantieblijvers, maar ook voor iedereen die op zoek is naar een originele feestlocatie in de natuur.

Kinderfeestjes, verjaardagsfeesten, familiedagen, jubilea, bedrijfsborrels of een creatief bedrijfsuitje: Veluwepark Voorthuizen biedt de ruimte, het groen en de faciliteiten voor een dag die gasten niet snel vergeten. De combinatie van buiten en binnen, van natuur en gezelligheid, maakt elke bijeenkomst hier automatisch bijzonder.

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